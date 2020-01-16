2020-01-16T07:33:03+03:00
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в попытке "переписать" историю

Отдельные депутаты возложили на СССР вину за начало Второй мировой войны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Европейского парламента Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытке переписать историю Второй мировой войны.

Политик признал, что солдаты Красной армии проявили героизм и понесли огромные потери, но именно пакт МолотоваРиббентропа, по его мнению, привел к началу вооруженных действий.

"Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки [президента РФ Владимира] Путина переписать историю", - сказал Вебер в ходе дискуссии на тему "Искажение европейской истории и память о Второй мировой войне", трансляция которой велась на сайте ЕП.

Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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