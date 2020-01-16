2020-01-16T07:46:41+03:00
Общество

С телефонными мошенникам предлагают бороться по отпечаткам

За рубежом разрабатывается программа, которая позволяет зафиксировать все детали соединения
Елена АКИМОВА
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Бороться с телефонными мошенниками предлагают новыми способамиБороться с телефонными мошенниками предлагают новыми способамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предлагает бороться с телефонными мошенниками новым способом. В качестве основного метода, который поможет справиться с преступниками, предлагают использовать технологию цифрового отпечатка звонка.

В России пока данной программы нет, но за рубежом разрабатывают что-то подобное.

С инициативой общественники уже обратились в ФАС. В письме говорится, что технология цифрового отпечатка звонка — это цифровой сертификат с системой шифрования, который оператор связи присваивает каждому звонку. Если звонок не оставляет отпечатка, то значит номер подделан и его могут заблокировать еще до соединения с абонентом.

Оператор связи звонящего и того, кому звонят, совместно проверяют данные о вызове сразу по нескольким параметрам (цифровой отпечаток, местоположение, название организации и другие).

- Построить систему можно на базе отечественной криптографии с открытым ключом. Они позволят верифицировать звонящих, — уточняется в письме ассоциации, которое было направлено в ведомство.

Эксперты сходятся во мнении, что это надежный способ защиты. Подобные практики уже используют во многих сферах.

- Например, для того чтобы определить подлинность документа или подлинность сайта, который вы посетили. Она решит проблему с подменой номера, чаще всего именно на это ставят мошенники, - комментирует «Известиям» ведущий специалист по компьютерной криминалистике Group-IB Артем Артемов.

По данным МВД в 2018 году было зарегистрировано около 43 тыс. случаев телефонных мошенничеств. С января по сентябрь 2019 года свыше 205 тыс. преступлений, «совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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