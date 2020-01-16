Виновата Украина: профессор рассказала об истоках ненависти поляков к России
Польша стала врагом России после того, как поддержала государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе в 2014 году. К такому выводу пришла профессор Ягеллонского университета Анна Разьны.
По ее словам, до этого момента отношения Москвы и Варшавы были вполне хорошими и последовательно налаживались. Поляки перестали ожесточенно обсуждать историческую политику - обе страны вступили на путь примирения.
Однако атлантисты решили в ущерб Польше претворить в жизнь глобальные интересы трансатлантических игроков.
Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU