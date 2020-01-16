Виновата Украина: профессор рассказала об истоках ненависти поляков к России

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:10:30+03:00

По мнению Анны Разьны, до 2014 году отношения Варшавы и Москвы последовательно налаживались

Изменить размер текста: A A

Польша стала врагом России после того, как поддержала государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе в 2014 году. К такому выводу пришла профессор Ягеллонского университета Анна Разьны.

По ее словам, до этого момента отношения Москвы и Варшавы были вполне хорошими и последовательно налаживались. Поляки перестали ожесточенно обсуждать историческую политику - обе страны вступили на путь примирения.

Однако атлантисты решили в ущерб Польше претворить в жизнь глобальные интересы трансатлантических игроков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751481" frameborder="0"></iframe> Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU