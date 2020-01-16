2020-01-16T08:10:30+03:00
Политика

Виновата Украина: профессор рассказала об истоках ненависти поляков к России

По мнению Анны Разьны, до 2014 году отношения Варшавы и Москвы последовательно налаживались
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Польша стала врагом России после того, как поддержала государственный переворот в Киеве и вооруженный конфликт в Донбассе в 2014 году. К такому выводу пришла профессор Ягеллонского университета Анна Разьны.

По ее словам, до этого момента отношения Москвы и Варшавы были вполне хорошими и последовательно налаживались. Поляки перестали ожесточенно обсуждать историческую политику - обе страны вступили на путь примирения.

Однако атлантисты решили в ущерб Польше претворить в жизнь глобальные интересы трансатлантических игроков.

Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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