Людей после инсульта научат ходить с помощью электричества

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:10:36+03:00

В России может появиться аналог экзоскелета, который поможет пациентам восстановиться после инсульта Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Людей после инсульта, с травмами позвоночника и при ДЦП будут учить ходить заново с помощью электричества. Воздействие особых импульсов на спинной мозг не будет вызывать боли, но поспособствует удержанию пациента в вертикальном состоянии.

Реабилитация после инсульта подразумевает восстановление двигательных функций тела, утраченных из-за разрушения нейронов мозга. Сейчас ее проводят с помощью специальных экзоскелетов с электромоторами, которые помогают пациентам выполнять необходимые движения.

Новое устройство планируют использовать вместе с подвесной системой. Такой комплект обойдется вдвое дешевле экзоскелетов, которые приходится закупать за рубежом.

— В основу методики положено воздействие электрических импульсов на сегменты спинного мозга. Прибор будет закрепляться на спине человека и посылать в мозг сигналы в виде особых «заполненных» токов. Они помогают врачам отследить нейронные цепочки через кожу без болевых ощущений и отказаться от инвазивной процедуры вживления электродов в тело , — рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Косима» Сергей Черноуцан.

Разработка уже протестирована на животных и добровольцах, его клинические испытания намечены на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU