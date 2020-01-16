Китай обязался нарастить закупки продукции США на $200 млрд
Накануне был подписан первый пакет документов в рамках торговой сделки
Изменить размер текста:
Китай обязался в ближайшие два года увеличить закупки американских товаров на 200 миллиардов долларов. Условие прописано в первой части торговой сделки, опубликованной министерством финансов КНР.
Сайт kp.ru писал, что об этом стало известно еще накануне подписания соглашения. Согласно данным газеты South China Morning Post, $75 млрд должны уйти на закупки промышленной продукции, $50 млрд - на энергоносители, $40 млрд - на сельскохозяйственную продукцию и $35-40 млрд - на сектор услуг.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU