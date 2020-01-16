Китай обязался нарастить закупки продукции США на $200 млрд

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:20:19+03:00

Накануне был подписан первый пакет документов в рамках торговой сделки

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Китай обязался в ближайшие два года увеличить закупки американских товаров на 200 миллиардов долларов. Условие прописано в первой части торговой сделки, опубликованной министерством финансов КНР.

Сайт kp.ru писал, что об этом стало известно еще накануне подписания соглашения. Согласно данным газеты South China Morning Post, $75 млрд должны уйти на закупки промышленной продукции, $50 млрд - на энергоносители, $40 млрд - на сельскохозяйственную продукцию и $35-40 млрд - на сектор услуг.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU