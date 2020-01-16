Мишустин рассказал о приоритетах работы на посту премьера России
Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин назвал приоритеты своей дальнейшей работы в случае утверждения на должность премьер-министра страны.
По словам источника с заседания фракции "Единая Россия", на котором утром в четверг, 16 января, присутствовал руководитель ФНС, акцент будет делаться на цифровую экономику и реализацию национальных проектов.
"Приоритет цифровой экономики, опора на нацпроекты", - цитирует ТАСС собеседника агентства.
Стоит отметить, что "Единая Россия" поддержала идею назначения Мишустина на должность премьер-министра. Решение было принято единогласно путем голосования.
Сайт kp.ru писал, что теперь главе ФНС предстоит встретиться с представителями трех других фракций, а днем 16 января состоится заседание Госдумы, на котором примут решение о согласовании его кандидатуры.
Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Отставка правительства Медведева»