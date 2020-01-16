Мишустин рассказал о приоритетах работы на посту премьера России

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:17:24+03:00

Кандидат на должность главы правительства сделает акцент на нацпроекты и цифровую экономику

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Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин назвал приоритеты своей дальнейшей работы в случае утверждения на должность премьер-министра страны.

По словам источника с заседания фракции "Единая Россия", на котором утром в четверг, 16 января, присутствовал руководитель ФНС, акцент будет делаться на цифровую экономику и реализацию национальных проектов.

"Приоритет цифровой экономики, опора на нацпроекты", - цитирует ТАСС собеседника агентства.

Стоит отметить, что "Единая Россия" поддержала идею назначения Мишустина на должность премьер-министра. Решение было принято единогласно путем голосования.

Сайт kp.ru писал, что теперь главе ФНС предстоит встретиться с представителями трех других фракций, а днем 16 января состоится заседание Госдумы, на котором примут решение о согласовании его кандидатуры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU