2020-01-16T11:20:42+03:00
Происшествия

Расследование дела об убийстве следователя Шишкиной завершено

Преступление было совершено из мести
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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СК завершил расследование в отношении убийц следователя ШишкинойСК завершил расследование в отношении убийц следователя ШишкинойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в гибели следователя МВД Евгении Шишкиной Абдулазиза Абдулазизова и его несовершеннолетнего соучастника.

Исполнителям вменяется убийство организованной группой по найму и незаконный оборот оружия. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Согласно данным следствия, преступление было совершено из мести. Убийство заказал хакер Ярослав Сумбаев, обвиняемый в фиктивных возвратах билетов авиакомпаний и РЖД. Его дело вела именно Шишкина.

Для сбора информации о следователе и отработке путей отхода исполнителей убийства был привлечен Иван Кочетков, а потом Сумбаев познакомился в мессенджере с подростком, который позже стал фигурантом дела. Именно он представил хакеру Абдулазизова, 10 октября 2018 года застрелившего Шишкину из самодельного огнестрельного оружия.

Исполнители задержаны и допрошены - они уже признали вину в содеянном. Сумбаева поймали грузинские правоохранители, и теперь СК РФ ждет от них согласия на привлечение хакера к уголовной ответственности. Кочетков объявлен в розыск.

Сайт kp.ru писал, что в Евгению Шишкину выстрелили дважды, когда она выходила из подъезда своего дома на парковку. От полученных травм следователь скончалась.

Видео с места убийства Следователя в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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