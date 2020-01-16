В России подешевел полис ОСАГО

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:54:04+03:00

Стоимость страховки на машину снизилась на 5 процентов по сравнению с 2018 годом

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В России снизилась стоимость автомобильной страховки ОСАГО. По сравнению с 2018 годом цена упала на 5 процентов. При этом есть регион-рекордсмен, где стоимость полиса изменилась почти в два раз.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс отметил, что снижение цены зафиксировано в 74 регионах. В них проживают более 95 процентов автовладельцах. Для автомобилей физлиц средняя премия снизилась за год на 3,35 процента.

Регионы с самым бюджетным ОСАГО:

Магаданская область - снижение на 42,1% или 1582 руб,

Еврейская автономная область – снижение на 13,4 % или 394 руб,

Республика Коми – снижение на 12,4% или 669 руб,

Пермский край – снижение на 11,8 % или 689 руб,

Белгородская область – снижение на 10,5% или 451 руб.

В столице тоже отмечается тенденция к снижению, здесь стоимость страховки сократилась на 8,4% или 776 рублей, а в Санкт-Петербурге на 5,5 % или 448 рублей.

- Автовладельцы стали платить меньше. Однако с 1 декабря стоимость средней "корзины" запчастей по актуализированным справочникам выросла почти на 10 процентов. Чтобы безаварийные водители и дальше платили за ОСАГО меньше, необходимо продолжить реформу, - отметил Игорь Юргенс Российской газете.

ИСТОЧНИК KP.RU