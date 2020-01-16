2020-01-16T10:58:20+03:00
Общество

Метеорологи прогнозируют в 2020 году экстремальные погодные явления

2019 год занял второе место среди самых тёплых в истории метеонаблюдений
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ученые исследуют неожиданные последствия глобального потепленияУченые исследуют неожиданные последствия глобального потепленияФото: REUTERS
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Если мировым сообществом не будут приняты меры для ограничения выбросов парниковых газов, температура до конца века увеличится на 3-5 градусов цельсия, а уже в текущем году планета столкнётся с погодными явлениями, которые принесут гораздо больше последствий, чем ранее. Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас в Женеве.

- 2020 год начался с того, чем закончился 2019 - с событий, оказывающих сильное влияние на погоду и связанных с климатом, - заключил глава ВМО, отметив пожары в Австралии, где 2019 год стал наиболее тёплым и засушливым за всё время метеонаблюдений.

- К сожалению, мы ожидаем увидеть гораздо более экстремальную погоду в течение 2020 года и предстоящих десятилетий, - добавил Таалас и напомнил, что парниковые газы, которые удерживают тепло в атмосфере, достигли рекордного уровня.

ВМО привело данные, по которым 2019 год стал вторым из наиболее тёплых в истории наблюдений за климатом, рекорд всё ещё за 2016 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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