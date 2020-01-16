2020-01-16T11:11:40+03:00
Здоровье

Названы витамины, которые россияне покупают чаще всего в зимнее время

Особой популярностью пользуются шипучие таблетки
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Названы витамины, которые россияне чаще всего покупают в зимнее время годаНазваны витамины, которые россияне чаще всего покупают в зимнее время годаФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Исследователи фармакологического рынка из компании DSM Group проанализировали продажи витаминов и БАДов в зимнее время года. Оказалось, чаще всего покупатели выбирают шипучие таблетки, которые содержат поливитамины с макро- и микроэлементами (доля этого средства составляет 7,6%).

На втором месте по популярности комплекс из магния и витамина B6 (6,6%), а на третьей позиции витамины и БАДы широкого спектра (5%).

Четвертое место у препаратов с витаминно-минеральным комплексом (4,8%). А замыкает пятерку лидеров средства из нейротропных витаминов группы В, тиамина, пиридоксина, цианокобаламина и лидокаина (4,7%).

Десятку самых востребованных замыкает аскорбиновая кислота (2,5%).

В списке популярных также оказались капли с витамином D (4%), поливитаминные комплексы (3,8%) и мультивитаминные добавки для беременных и кормящих женщин (от 2,9 до 3,5%), пишет NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роскачество заявило о наличии в марках черного перца плесени и кишечной палочки
Мишустин намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии
Названы витамины, которые россияне покупают чаще всего в зимнее время
Метеорологи прогнозируют в 2020 году экстремальные погодные явления
Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину всякой помощи
В России подешевел полис ОСАГО
В Госдуме прокомментировали слова депутата ЕП об «искажении» Россией истории
Введение материнского капитала при рождении первенца коснётся 1,3 млн семей
Расследование дела об убийстве следователя Шишкиной завершено
Мишустин заявил о готовности к работе в должности премьера России
Медведев остался председателем партии «Единая Россия»
Мишустин рассказал о приоритетах работы на посту премьера России
Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве
Более 70 процентов россиян планируют сменить работу в 2020 году
Трамп хотел встретиться с Путиным до своей инаугурации
Сирийские войска возобновили военную операцию в Идлибе
Мишустин встретился с Володиным в Госдуме
Россиянам посоветовали не ждать Крещенских морозов
Китай обязался нарастить закупки продукции США на $200 млрд
Людей после инсульта научат ходить с помощью электричества
Виновата Украина: профессор рассказала об истоках ненависти поляков к России
Госдеп отреагировал на отставку правительства России
С телефонными мошенникам предлагают бороться по отпечаткам
В Европарламенте обвинили Россию в попытке "переписать" историю