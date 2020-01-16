Названы витамины, которые россияне покупают чаще всего в зимнее время

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:11:40+03:00

Названы витамины, которые россияне чаще всего покупают в зимнее время года Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изменить размер текста: A A

Исследователи фармакологического рынка из компании DSM Group проанализировали продажи витаминов и БАДов в зимнее время года. Оказалось, чаще всего покупатели выбирают шипучие таблетки, которые содержат поливитамины с макро- и микроэлементами (доля этого средства составляет 7,6%).

На втором месте по популярности комплекс из магния и витамина B6 (6,6%), а на третьей позиции витамины и БАДы широкого спектра (5%).

Четвертое место у препаратов с витаминно-минеральным комплексом (4,8%). А замыкает пятерку лидеров средства из нейротропных витаминов группы В, тиамина, пиридоксина, цианокобаламина и лидокаина (4,7%).

Десятку самых востребованных замыкает аскорбиновая кислота (2,5%).

В списке популярных также оказались капли с витамином D (4%), поливитаминные комплексы (3,8%) и мультивитаминные добавки для беременных и кормящих женщин (от 2,9 до 3,5%), пишет NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU