Названы витамины, которые россияне покупают чаще всего в зимнее время
Исследователи фармакологического рынка из компании DSM Group проанализировали продажи витаминов и БАДов в зимнее время года. Оказалось, чаще всего покупатели выбирают шипучие таблетки, которые содержат поливитамины с макро- и микроэлементами (доля этого средства составляет 7,6%).
На втором месте по популярности комплекс из магния и витамина B6 (6,6%), а на третьей позиции витамины и БАДы широкого спектра (5%).
Четвертое место у препаратов с витаминно-минеральным комплексом (4,8%). А замыкает пятерку лидеров средства из нейротропных витаминов группы В, тиамина, пиридоксина, цианокобаламина и лидокаина (4,7%).
Десятку самых востребованных замыкает аскорбиновая кислота (2,5%).
В списке популярных также оказались капли с витамином D (4%), поливитаминные комплексы (3,8%) и мультивитаминные добавки для беременных и кормящих женщин (от 2,9 до 3,5%), пишет NEWS.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU