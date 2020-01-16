В новом году более 80 процентов россиян хотят отказаться от льготных лекарств в пользу денег

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:16:47+03:00

На эти цели потребуется примерно 240 миллиардов рублей

Изменить размер текста: A A

В 2020 году большинство льготников, которые получают лекарства от государства, заявили о желании получать финансовые компенсации.

По закону человек может отказаться от льготных лекарств и выбрать деньги, а уже препараты приобретать самостоятельно. Подобное желание выразили 87 процентов льготников.

- На эти цели потребуется сумма примерно в 240 миллиардов рублей. Деньги будут переводиться льготной категории граждан на карточку, - рассказал ФАН член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Александр Петров.

Льготными лекарствами в новом году обеспечат 12 млн 300 тысяч россиян. Из них всего 3 млн 163 тысячи получат социальную льготу в натуральном выражении (в виде лекарств). Основная причина такого выбора — низкая эффективность дженериков, которые прописывает врач.

Ранее Росздравнадзор сообщил о нарушениях прав граждан на льготные лекарства. Сотрудники ведомства выявили грубые нарушения во время проверок в ряде регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU