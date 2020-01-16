2020-01-16T13:06:02+03:00
Политика

Мишустин может озвучить изменения в составе правительства на заседании Думы

Пленарное заседание пройдёт 16 января в 14:00
Ася КУЗНЕЦОВА
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16 января Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России16 января Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РоссииФото: REUTERS
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Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев заявил, что персональные изменения в составе правительства России могут быть озвучены на пленарном заседании Думы кандидатом на пост премьера Михаилом Мишустиным.

Напомним, что сегодня, 16 января Госдума рассмотрит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра России на пленарном заседании.

Ранее Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента Федеральному собранию, в котором Путин предложил внести несколько изменений в Конституцию России.

Сайт kp.ru также писал о том, что президент планирует ввести должность заместителя председателя Совета безопасности, которую предложит занять Дмитрию Медведеву. Медведев остался лидером партии "Единая Россия".

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.Прямая видеотрансляция

ИСТОЧНИК KP.RU

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