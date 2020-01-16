Путин считает, что поправки в Конституцию сделают Россию более открытой

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:13:50+03:00

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Президент России Владимир Путин считает, что благодаря предложенным им поправкам, Россия останется президентской республикой, но одновременно и станет более открытой, а значение и ответственность ее парламента повысятся. По мнению Путина, сейчас связка парламента с правительством востребована в стране.

Напомним, что 15 января Путин огласил своё послание к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию России. Президент также подчеркнул, что утверждение всех предложенных им правок может быть исполнено только по результатам всероссийского голосования.

В числе предложенных Путиным правок были закрепление приоритета Конституции в правовом пространстве России и закрепление особых требований к представителям власти, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Также в Конституцию предложено внести дополнительные требования для кандидатов на пост президента. У них также не может быть иностранного гражданства и вида на жительство, "причём не только в момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее". Помимо этого, кандидат должен проживать в России в течение 25 лет.

В основном законе президент также предложил закрепить положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума и регулярную индексацию пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU