Путин объяснил, почему важно закрепить индексацию пенсий в Конституции
Индексацию пенсий нужно прописать в Конституции, чтобы никто не мог отказаться от этого в пользу других приоритетов, заявил президент России Владимир Путин.
Напомним, что 15 января президента обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором вынес предложение о внесении изменений в Основной закон страны. Он предложил, помимо закрепления индексации пенсий, закрепление приоритета Конституции в правовом пространстве России и закрепление особых требований к представителям власти, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны.
Путин также предложил закрепить в Конституции России положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума и регулярную индексацию пенсий.
Президент подчеркнул, что утверждение изменений возможно только после всероссийского голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU