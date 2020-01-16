2020-01-16T15:12:07+03:00
Экономика

Путин объяснил, почему важно закрепить индексацию пенсий в Конституции

Президент внёс предложение соответствующей правки в основном законе в своём послании к Федеральному собранию
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин предложил внести изменения в Конституцию РоссииПутин предложил внести изменения в Конституцию РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Индексацию пенсий нужно прописать в Конституции, чтобы никто не мог отказаться от этого в пользу других приоритетов, заявил президент России Владимир Путин.

Напомним, что 15 января президента обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором вынес предложение о внесении изменений в Основной закон страны. Он предложил, помимо закрепления индексации пенсий, закрепление приоритета Конституции в правовом пространстве России и закрепление особых требований к представителям власти, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Путин также предложил закрепить в Конституции России положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума и регулярную индексацию пенсий.

Президент подчеркнул, что утверждение изменений возможно только после всероссийского голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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