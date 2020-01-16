2020-01-16T15:22:18+03:00
Происшествия

Умер один из моряков, задержанных в Кабо-Верде

Россиянин скончался после долгой болезни
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умер один из моряков, задержанных в Кабо-ВерУмер один из моряков, задержанных в Кабо-ВерФото: скриншот с видео
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Умер один из моряков, задержанных у берегов островного государства Кабо-Верде на судне Eser и обвиненных в контрабанде наркотиков. Депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер сообщил, что Сергей Животов умер в больнице после долгой болезни.

«Печальная новость пришла вчера из Кабо-Верде. После достаточно долгой болезни скончался один из наших задержанных моряков Сергей Николаевич Животов.», - написал политик на своей странице во «Вконтакте».

Веллер сообщил, что посольство и адвокаты смогли добиться перевода российского моряка из тюрьмы на лечение в городскую больницу, а также организовать индивидуальное питание, которое «было жизненно необходимо». По его словам, Животов почувствовал себя лучше, но несколько дней назад наступило резкое ухудшение состояния здоровья.

Напомним, российские моряки были задержаны в феврале прошлого года. В июле им предъявили обвинение в контрабанде 9,5 тонны кокаина. В августе Генпрокуратура Кабо-Верде сообщила, что потребовала судить и депортировать 11 российских моряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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