16 Янв. 2020 2020-01-16T16:52:17+03:00

Зеленский подписал указ о призыве в армию с 18 лет Фото: REUTERS

Срок службы по призыву в украинской армии составляет 1,5 года

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию с 18 лет. Ранее на срочную военную службу призывали с 20 лет.

«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет», - говорится в президентском указе.

Согласно документу, верхняя планка призывного возраста сохраняется до 27 лет.

Срок службы по призыву составляет полтора года для основного числа призывников и год для тех, у кого есть дипломом о высшем образовании.

Весенний призыв будет проходить с апреля по июнь, а осенний с октября по декабрь.

Напомним, когда Зеленский баллотировался в президенты Украины Министерство обороны незалежной сообщили, что кандидат четыре раза проигнорировал повестки, которые ему присылали во время мобилизации с начала конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU