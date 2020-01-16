Зеленский подписал указ о призыве в армию с 18 лет
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию с 18 лет. Ранее на срочную военную службу призывали с 20 лет.
«Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет», - говорится в президентском указе.
Согласно документу, верхняя планка призывного возраста сохраняется до 27 лет.
Срок службы по призыву составляет полтора года для основного числа призывников и год для тех, у кого есть дипломом о высшем образовании.
Весенний призыв будет проходить с апреля по июнь, а осенний с октября по декабрь.
Напомним, когда Зеленский баллотировался в президенты Украины Министерство обороны незалежной сообщили, что кандидат четыре раза проигнорировал повестки, которые ему присылали во время мобилизации с начала конфликта в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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