2020-01-16T17:19:28+03:00
Происшествия

Росавиация расследует инцидент с посадкой самолета на недостроенную полосу в «Домодедово»

Лайнер выполнял рейс из города Сабетта в Москву
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Росавиация приступила к расследованию инцидента с экстренной посадкой на недостроенную взлётно-посадочную полосу около аэродрома «Домодедово» самолета SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро».Росавиация приступила к расследованию инцидента с экстренной посадкой на недостроенную взлётно-посадочную полосу около аэродрома «Домодедово» самолета SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро».
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Росавиация приступила к расследованию инцидента с экстренной посадкой на недостроенную взлётно-посадочную полосу около аэродрома «Домодедово» самолета SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро».

«Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту "Домодедово" (…) в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», - передают РИА Новости сообщение пресс-службе ведомства.

В заявлении отмечается, что по предварительным данным пострадавших в результате инцидента нет, а лайнер не получил повреждений.

Как сообщает «Интерфакс» проверкой инцидента и в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, а информация о происшествии направлена иркутскому транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолёт, выполнявший рейс из города Сабетта в Москву, совершил жесткую посадку 16 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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