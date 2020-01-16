Росавиация расследует инцидент с посадкой самолета на недостроенную полосу в «Домодедово»
Росавиация приступила к расследованию инцидента с экстренной посадкой на недостроенную взлётно-посадочную полосу около аэродрома «Домодедово» самолета SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро».
«Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту "Домодедово" (…) в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации», - передают РИА Новости сообщение пресс-службе ведомства.
В заявлении отмечается, что по предварительным данным пострадавших в результате инцидента нет, а лайнер не получил повреждений.
Как сообщает «Интерфакс» проверкой инцидента и в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, а информация о происшествии направлена иркутскому транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолёт, выполнявший рейс из города Сабетта в Москву, совершил жесткую посадку 16 января.
ИСТОЧНИК KP.RU