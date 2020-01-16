Госдума одобрила запрет на соавторство законопроектов
Госдума на пленарном заседании приняла проект документа, по которому депутатам запретят быть соавторами чужих законопроектов после их внесения в Думу.
Ранее о внесении изменений в регламент создания законопроектов журналистам рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что такая инициатива повлияет на повышение качества внесённых проектов и поможет точнее подводить итоги законодательной деятельности депутатов к концу созыва.
Правки в статьях 40 и 107 регламента Госдумы предусматривают, что к проекту закона не смогут присоединиться соавторы после внесения его в нижнюю палату.
Также принятые изменения позволят перед голосованием назвать порядковый номер председательствующим на заседании палаты вместо их наименования..
ИСТОЧНИК KP.RU