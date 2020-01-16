Госдума одобрила запрет на соавторство законопроектов

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:10:01+03:00

Правки в статьях 40 и 107 регламента Госдумы предусматривают, что к проекту закона не смогут присоединиться соавторы после внесения его в нижнюю палату Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Партнёром по авторству инициативы невозможно стать после внесения её в нижнюю палату

Изменить размер текста: A A

Госдума на пленарном заседании приняла проект документа, по которому депутатам запретят быть соавторами чужих законопроектов после их внесения в Думу.

Ранее о внесении изменений в регламент создания законопроектов журналистам рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что такая инициатива повлияет на повышение качества внесённых проектов и поможет точнее подводить итоги законодательной деятельности депутатов к концу созыва.

Правки в статьях 40 и 107 регламента Госдумы предусматривают, что к проекту закона не смогут присоединиться соавторы после внесения его в нижнюю палату.

Также принятые изменения позволят перед голосованием назвать порядковый номер председательствующим на заседании палаты вместо их наименования..

ИСТОЧНИК KP.RU