Путин заявил о «явно неправовом» характере некоторых решений ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека, который иногда выносит явно неправовые вердикты, что является неприемлемым. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Российский лидер назвал перебором «всякие толкования, которые навязывают со стороны». По его словам, это происходит из-за того, что Россией хотят поуправлять. Он отметил, что такое желание возникает и у Европейского суда.
«Я согласен в том, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда и тот же Европейский суд. Мы исполняем все его решения, но, к сожалению, принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо», - заявил глава государства.
Напомним, в ходе послания Федеральному собранию Путин сообщил о необходимости внести поправки в Конституцию России. В числе предложенных изменений было закрепление приоритета основного закона над всеми международными договорами.
Путин о проекте поправок в Конституцию.
ИСТОЧНИК KP.RU