Путин заявил о «явно неправовом» характере некоторых решений ЕСПЧ

16 Янв. 2020 2020-01-16T23:22:32+03:00

По словам российского лидера, проблема в том, что у «кого-то возникает соблазн поуправлять со стороны» [видео]

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Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека, который иногда выносит явно неправовые вердикты, что является неприемлемым. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Российский лидер назвал перебором «всякие толкования, которые навязывают со стороны». По его словам, это происходит из-за того, что Россией хотят поуправлять. Он отметил, что такое желание возникает и у Европейского суда.

«Я согласен в том, что у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны. Мы с этим сталкиваемся, я это сам наблюдаю. Иногда и тот же Европейский суд. Мы исполняем все его решения, но, к сожалению, принимает явно неправовые решения. Вот что неприемлемо», - заявил глава государства.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию Путин сообщил о необходимости внести поправки в Конституцию России. В числе предложенных изменений было закрепление приоритета основного закона над всеми международными договорами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755073" frameborder="0"></iframe> Путин о проекте поправок в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU