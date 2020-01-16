Россиянам предрекли климатические катаклизмы

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:41:15+03:00

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Во второй половине века Россию ожидают климатические катаклизмы, среди них волны жары и холода, а также наводнения. Об этом на Гайдаровском форуме рассказал директор Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

«То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века. Мы приговорены к определенному развитию событий (…) Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее», - предупредил специалист

По словам Катцова, стремительное изменение климата вызвано деятельностью человека, снизить влияние которого ранее было главной задачей специалистов. Однако выяснилось, что климат инертен, поэтому встал вопрос адаптации к погодным аномалиям.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупредили, что Россию ждет «розовая» зима. Такой цвет объяснили температурным режимом, который будет выше нормы. Позже синоптики сообщили, что жителей европейской России в ближайшее время ждет «совсем не зимняя» погода, а в центре «Фобос» заявили, что практически на всей территории страны ожидается аномальная погода в начале года.

ИСТОЧНИК KP.RU