В Госдуме оценили возвращение Украины в ПАСЕ

16 Янв. 2020 2020-01-16T20:48:14+03:00

Тем не менее, у российских депутатов возникают сомнения, что получится эффективно сотрудничать с украинскими дипломатами

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На Украине принято решение вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В Госдуме отметили, что это решение указывает, что Киев не хочет оставаться изгоем и старается всячески сохранить контакты в мировых объединениях.

Тем не менее, надеяться на плодотворное сотрудничество с российской организацией пока не стоит.

- Я сомневаюсь, что в ближайшее время мы сможем эффективно сотрудничать с украинской делегацией, поскольку обычно туда направляют самых русофобски настроенных представителей. Поэтому будет идти конфронтация со стороны украинцев и тех, кто их поддерживает, - прокомментировал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Только по прошествии времени можно предполагать, что взаимоотношения стабилизируются, так как площадка ПАСЕ больше подходит для конструктивного диалога, а не для обвинений и угроз, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что возвращение украинской делегации в ПАСЕ намечено на 2020 году. Инициативу поддержали 348 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU