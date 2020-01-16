2020-01-16T20:48:14+03:00
Политика

В Госдуме оценили возвращение Украины в ПАСЕ

Тем не менее, у российских депутатов возникают сомнения, что получится эффективно сотрудничать с украинскими дипломатами
Елена АКИМОВА
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В Госдуме оценили стремление украинской делегации вернуться в ПАСЕВ Госдуме оценили стремление украинской делегации вернуться в ПАСЕФото: REUTERS
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На Украине принято решение вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В Госдуме отметили, что это решение указывает, что Киев не хочет оставаться изгоем и старается всячески сохранить контакты в мировых объединениях.

Тем не менее, надеяться на плодотворное сотрудничество с российской организацией пока не стоит.

- Я сомневаюсь, что в ближайшее время мы сможем эффективно сотрудничать с украинской делегацией, поскольку обычно туда направляют самых русофобски настроенных представителей. Поэтому будет идти конфронтация со стороны украинцев и тех, кто их поддерживает, - прокомментировал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Только по прошествии времени можно предполагать, что взаимоотношения стабилизируются, так как площадка ПАСЕ больше подходит для конструктивного диалога, а не для обвинений и угроз, заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что возвращение украинской делегации в ПАСЕ намечено на 2020 году. Инициативу поддержали 348 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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