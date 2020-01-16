В Госдуме оценили возвращение Украины в ПАСЕ
На Украине принято решение вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В Госдуме отметили, что это решение указывает, что Киев не хочет оставаться изгоем и старается всячески сохранить контакты в мировых объединениях.
Тем не менее, надеяться на плодотворное сотрудничество с российской организацией пока не стоит.
- Я сомневаюсь, что в ближайшее время мы сможем эффективно сотрудничать с украинской делегацией, поскольку обычно туда направляют самых русофобски настроенных представителей. Поэтому будет идти конфронтация со стороны украинцев и тех, кто их поддерживает, - прокомментировал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Только по прошествии времени можно предполагать, что взаимоотношения стабилизируются, так как площадка ПАСЕ больше подходит для конструктивного диалога, а не для обвинений и угроз, заключил парламентарий.
Ранее сообщалось, что возвращение украинской делегации в ПАСЕ намечено на 2020 году. Инициативу поддержали 348 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
ИСТОЧНИК KP.RU