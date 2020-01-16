2020-01-16T21:26:48+03:00
Политика

«Недюжинная фантазия»: в Госдуме оценили заявление Порошенко о послании Путина

Экс-глава незалежной назвал выступление российского лидера «угрозой для Украины» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Недюжинная фантазия»: в Госдуме оценили заявление Порошенко о послании Путина«Недюжинная фантазия»: в Госдуме оценили заявление Порошенко о послании ПутинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко проявил «недюжинную фантазию», чтобы привязать послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию, в котором не было ни слова про незалежную, к текущим украинским событиям. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее экс-глава незалежной написал в Twitter, что выступление Путина является «угрозой для Украины» и его «нужно очень внимательно проанализировать». Сам Порошенко сделал для себя два вывода. По его словам, из послания российского лидера следует, что Москва «не собирается заканчивать войну с Украиной», а также, что Путин «собирается оставаться во власти навсегда».

«Надо отдать должное Порошенко: он, как и миллионы россиян, посмотрел послание Владимира Путина, проанализировал его, конспект сделал. И это говорит о весе слова нашего президента во всём мире», - приводит RT комментарий Беликв.

Напомним, 15 января состоялось ежегодное послание президента Федеральному Собранию, которое в этом году длилось 1 час 12 минут. В ходе своего выступления Путин предложил назначать маткапитал за первенца, обеспечить бесплатным питанием школьников с 1-ого по 4-ый класс, увеличить сроки выплаты пособия на детей, а также внеси изменения в Конституцию России.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU

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