Путин включил Мишустина в состав Совбеза России
Президент России Владимир Путин включил нового премьера-министра страны Михаила Мишустина в состав Совета безопасности в качестве постоянного члена. Об этом сообщается в указе российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.
«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Мишустина М.В. – Председателя Правительства Российской Федерации», - говорится в документе, который вступает в силу со дня подписания.
Путин включил Мишустина в состав Совбеза России
Как сообщал сайт kp.ru, ранее российский лидер подписал указ «О Председателе Правительства Российской Федерации», в котором он назначил Михаила Мишустина премьер-министром, а также «О Заместителе Председателя Совета Безопасности Российской Федерации», назначив на новую должность экс-главу российского правительства Дмитрия Медведева.
Напомним, 15 января после решения кабмина уйти в отставку российский лидер предложил на пост главы нового правительства Мишустина, кандидатуру которого 16 января поддержала Госдума.
Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
ИСТОЧНИК KP.RU