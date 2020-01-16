16 Янв. 2020 2020-01-16T22:47:59+03:00

Соответствующий указ российского лидера вступает в силу со дня подписания

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Президент России Владимир Путин включил нового премьера-министра страны Михаила Мишустина в состав Совета безопасности в качестве постоянного члена. Об этом сообщается в указе российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

«Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Мишустина М.В. – Председателя Правительства Российской Федерации», - говорится в документе, который вступает в силу со дня подписания.

Путин включил Мишустина в состав Совбеза России

Как сообщал сайт kp.ru, ранее российский лидер подписал указ «О Председателе Правительства Российской Федерации», в котором он назначил Михаила Мишустина премьер-министром, а также «О Заместителе Председателя Совета Безопасности Российской Федерации», назначив на новую должность экс-главу российского правительства Дмитрия Медведева.

Напомним, 15 января после решения кабмина уйти в отставку российский лидер предложил на пост главы нового правительства Мишустина, кандидатуру которого 16 января поддержала Госдума.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755042" frameborder="0"></iframe> Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

ИСТОЧНИК KP.RU