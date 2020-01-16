2020-01-16T23:15:18+03:00
Общество

Умер сын писателя Джона Толкина

Кристофер Толкин умер в возрасте 95 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Умер сын писателя Джона ТолкинаУмер сын писателя Джона ТолкинаФото: соцсети
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Во Франции в больнице департамента Вар на 96-ом году жизни скончался Кристофер Толкин, сын известного британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Об этом сообщило Международное Толкиновское общество.

«Кристофер Толкин умер в возрасте 95 лет. Общество Толкина выражает глубокие соболезнования Бэйли, Саймону, Адаму, Рэйчел и всей семье Толкиен», - говорится в сообщение, опубликованном на странице сообщества в Twitter.

Кристофер Джон Руэл Толкин посвятил свою жизнь изданию книг отца. Он был третьим и самым младшим сыном всемирно известного английского писателя, поэта и профессора Оксфордского университета Джона Р. Р. Толкина, который прославился своими приключенческими романами, такими, как «Хоббит, или Туда и обратно» и «Властелин колец». Сам писатель умер в 1973 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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