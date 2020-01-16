Ространснадзор после инцидента в «Домодедово» проведет внеплановые проверки «ИрАэро»

16 Янв. 2020 2020-01-16T23:19:20+03:00

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После инцидента в столичном аэропорту «Домодедово», где самолет SSJ-100 приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу, Ространснадзор проведет внеплановые проверки иркутской авиакомпании «ИрАэро», которой принадлежит лайнер, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки в связи с происшествием будут проводить два территориальных управления Ространснадзора. В пресс-службе уточнили, что правление Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности Сибирского федерального округа проверит авиакомпанию, а Управление в Центральном федеральном округе выяснит, как органы организации воздушного движения соблюдают требования, установленные воздушным законодательством, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 16 января пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро», летевший по маршруту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) – Москва, приземлился на взлетно-посадочную полосу, которую еще не ввели в эксплуатацию. На борту в тот момент находилось 99 человек, никто из них не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755115" frameborder="0"></iframe> Посадка SSJ 100 на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово.Пассажирский лайнер иркутской авиакомпании "ИрАэро", летевший по маршруту Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ) – Москва приземлился в 14:17 по московскому времени на взлетно-посадочную полосу, которую еще не ввели в эксплуатацию

ИСТОЧНИК KP.RU