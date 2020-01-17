2020-01-17T03:20:15+03:00
В мире

Макрон объявил об отправке французского спецназа на Ближний Восток

Президент Франции подчеркнул, что спецподразделения «Ягуар» были размещены в рекордно короткие сроки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об отправке французского спецназа «Ягуар» на Ближний Восток для борьбы с боевиками группировки ИГИЛ*.

«Мы в рекордно короткие сроки разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделения «Ягуар», - написал лидер Пятой республики на своей в Twitter.

Макрон добавил, что Франция вместе с европейскими партнерами намерена «укреплять безопасность на море в этом таком стратегически важном для нас регионе».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп попросил страны НАТО усилить влияние альянса на Ближнем Востоке. С таким призывом глава Белого дома обратился к партнерам по военному блоку после того, как обсудил ситуацию в регионе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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