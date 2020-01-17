Макрон объявил об отправке французского спецназа на Ближний Восток
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об отправке французского спецназа «Ягуар» на Ближний Восток для борьбы с боевиками группировки ИГИЛ*.
«Мы в рекордно короткие сроки разместили на Аравийском полуострове и в Персидском заливе спецподразделения «Ягуар», - написал лидер Пятой республики на своей в Twitter.
Макрон добавил, что Франция вместе с европейскими партнерами намерена «укреплять безопасность на море в этом таком стратегически важном для нас регионе».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп попросил страны НАТО усилить влияние альянса на Ближнем Востоке. С таким призывом глава Белого дома обратился к партнерам по военному блоку после того, как обсудил ситуацию в регионе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
ИСТОЧНИК KP.RU