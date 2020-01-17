2020-01-17T03:40:32+03:00
В мире

Мексика и США согласовали план борьбы с контрабандой оружия и наркотиков

По данным мексиканского Минобороны, за 10 лет в страну из Штатов было нелегально ввезено свыше двух миллионов единиц огнестрельного оружия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мексика и США согласовали план борьбы с контрабандой оружия и наркотиковМексика и США согласовали план борьбы с контрабандой оружия и наркотиковФото: REUTERS
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В четверг, 16 января, Мексика и США согласовали совместный план борьбы с контрабандой оружия и наркотиков, а также финансированием международных преступных сообществ. Такого результата удалось достичь на встрече делегаций двух стран.

«Согласована общая двусторонняя программа по сокращению незаконного оборота оружия, наркотиков и финансовых ресурсов транснациональных преступных сетей на суше, на море, в портах и аэропортах, в которой организованные преступные организации воспринимаются как экономические субъекты, финансы которых должны стать мишенью», - сообщила пресс-служба мексиканского МИД.

Отмечается, что по данным министерства национальной обороны Мексики, за десять лет в страну с территории Соединенных Штатов преступники нелегально ввезли в страну более двух миллионов единиц огнестрельного оружия, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президенты двух стран Дональд Трамп и Андрес Обрадор договорились остановить нелегальный трафик оружия в Мексику еще осенью прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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