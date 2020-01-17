Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:36:00+03:00

Российский нападающий забил три шайбы, игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «столичных»

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Российский нападающий американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз» отправил в ворота соперников три шайбы и принес победу своей команде.

Кроме отметившегося хетт-триком российского форварда (16-я, 20-я и 56-я минуты), в составе победителей также отличились Карл Хагелин (гол на 21-й минуте) и Якуб Врана (47-я минута поединка).

Третья шайба Александра Овечкина в ворота «дьяволов» в третьем периодеФото: REUTERS

От «Нью-Джерси» шайбы в ворота хозяев льда забили Уэйн Симмондс (на 22-й минуте) и Блейк Коулман (44). Однако, как отмечает ТАСС, Причем преимущество «Вашингтона» определили уже два гола Овечкина в первом периоде, «дьяволам» отыграться не удалось.

Таким образом, теперь на счету Овечкина 31 шайба в регулярном чемпионате НХЛ, а его нынешний хет-трик стал уже 25-м по счету в заокеанской карьере российского хоккеиста.

ИСТОЧНИК KP.RU