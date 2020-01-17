2020-01-17T08:00:03+03:00
Политика

Пентагон попросили профинансировать строительство части "стены Трампа"

Рассмотрение вопроса займет несколько недель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пентагону предстоит решить вопрос о выделении средств на строительствоПентагону предстоит решить вопрос о выделении средств на строительствоФото: REUTERS
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Министерство внутренней безопасности США направило в Пентагон запрос на финансирование строительства 434 километров стены на границе с Мексикой.

Просьба была озвучена после того, как Федеральный апелляционный суд отменил решение нижестоящей инстанции о блокировке плана администрации президента Дональда Трампа. Сайт kp.ru писал, что руководство Белого дома перераспределило бюджет Минобороны, чтобы использовать 3,6 миллиарда долларов на возведение заграждения.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник в Пентагоне, рассмотрение заявки займет около двух недель. Финансовая составляющая запроса не раскрывается, но предыдущие требования о финансировании строительства стены были удовлетворены лишь частично.

Изначально деньги, которые администрация Трампа "отобрала" на реализацию проекта, предназначались для воплощения в жизнь военных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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