2020-01-17T08:21:05+03:00
Общество

Роспотребнадзор не рекомендует детям и старикам купаться в проруби

Окунание в ледяную воду может привести к образованию тромбов, остановке сердца, потере сознания, бесплодию и другим серьезным последствиям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 январяКрещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 январяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Роспотребнадзор рекомендовал не окунаться в проруби детям, беременным женщинам, старикам, а также людям, имеющим заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, дыхательных путей, мочеполовой системы, носоглотки и др.

Купание в ледяной воде в Крещение, безусловно, считается традицией, но не всем такое экстремальное времяпровождение пойдет на пользу. Последствия могут быть очень серьезными - судороги, потеря сознания, тромбы, бесплодие, инсульты и даже остановка сердца. Также переохлаждение может вызвать такие заболевания, как цистит, гломерулонефрит и воспаление легких.

Чтобы минимизировать негативные последствия перед заходом в воду, необходимо измерить уровень артериального давления - он должен быть в норме. Кроме того, нужно растереть кожу, размяться и немного побыть на воздухе.

Не ныряйте в прорубь вперед головой, первыми в воду опускаются ноги, и не задерживайтесь там дольше одной минуты. Выходя из купели, держитесь за поручни или за руки окружающих. Потом насухо протрите кожу полотенцем и наденьте теплую одежду. Зайдите в теплое помещение и выпейте согревающий напиток - не алкогольный!

"Также не следует забывать о том, что обувь должна быть устойчивой. Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний!", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Напомним, что в 2020 году Крещение празднуется в ночь с 18 на 19 января. Сайт kp.ru писал, куда можно сходить на этих выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Роспотребнадзор не рекомендует детям и старикам купаться в проруби
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