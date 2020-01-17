Российские путешественники рассказали, чего им больше всего не хватает в дороге

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:30:37+03:00

Больше всего путешественникам не хватает в дороге интернета Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос среди российских путешественников и выявил, чего им не хватает больше всего в дороге. Большинство тех, кто оказывается в дороге, сходятся во мнении: для того, чтобы путешествие было приятным необходим интернет и стабильная сотовая связь.

Такой ответ выбрали 33,5% респондентов. Они сталкиваются с тем, что порой в дроге сложно выйти в Сеть или сделать нужный звонок.

20,3 процента пассажиров отметили нехватку розеток и мелкой бытовой техники. А 16% посетовали на отсутствие специальных мест для курения.

5,8% хотели бы видеть в вагонах продуктовый или сувенирный магазин. Те варианты торговли, которые представлены сегодня, многих не устраивают.

4,2% респондентов отметили отсутствие инфраструктуры для маломобильных граждан, а 3,4 процента опрошенных в дороге работают и им было бы удобно расположиться в специальных местах по типу коворкинга.

Еще 2,4% путешественников везут с собой велосипеды или самокаты и для данной техники нет отдельных мест.

Оставшиеся 6,9% указали из недостатков отсутствие камеры хранения, душевой кабины, раковины для мытья посуды, овощей и фруктов, сообщает RT.

Ранее россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов. В поездах появится душ, а полки станут трансформерами.

ИСТОЧНИК KP.RU