Российские путешественники рассказали, чего им больше всего не хватает в дороге
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос среди российских путешественников и выявил, чего им не хватает больше всего в дороге. Большинство тех, кто оказывается в дороге, сходятся во мнении: для того, чтобы путешествие было приятным необходим интернет и стабильная сотовая связь.
Такой ответ выбрали 33,5% респондентов. Они сталкиваются с тем, что порой в дроге сложно выйти в Сеть или сделать нужный звонок.
20,3 процента пассажиров отметили нехватку розеток и мелкой бытовой техники. А 16% посетовали на отсутствие специальных мест для курения.
5,8% хотели бы видеть в вагонах продуктовый или сувенирный магазин. Те варианты торговли, которые представлены сегодня, многих не устраивают.
4,2% респондентов отметили отсутствие инфраструктуры для маломобильных граждан, а 3,4 процента опрошенных в дороге работают и им было бы удобно расположиться в специальных местах по типу коворкинга.
Еще 2,4% путешественников везут с собой велосипеды или самокаты и для данной техники нет отдельных мест.
Оставшиеся 6,9% указали из недостатков отсутствие камеры хранения, душевой кабины, раковины для мытья посуды, овощей и фруктов, сообщает RT.
Ранее россиянам показали концепции новых плацкартных вагонов. В поездах появится душ, а полки станут трансформерами.
ИСТОЧНИК KP.RU