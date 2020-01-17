Политолог обвинил историков в неприязненном отношении Польши к России
Спекуляции недобросовестных историков на теме освобождения Варшавы советскими войсками привели к тому, что многие польские политики ненавидят Россию и СССР и принижают подвиги Красной армии. Такого мнения придерживается глава Центра политического анализа Павел Данилин.
По его словам, "оголтелые русофобские историки" специально убеждают население Польши в том, что советские войска якобы специально остановились на подходах к Варшаве и ждали, пока будет подавлено организованное Армией Крайовой восстание.
Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU