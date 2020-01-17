Политолог обвинил историков в неприязненном отношении Польши к России

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:54:46+03:00

По словам Павла Данилина, многие пытаются спекулировать на теме освобождения Варшавы советскими войсками

Изменить размер текста: A A

Спекуляции недобросовестных историков на теме освобождения Варшавы советскими войсками привели к тому, что многие польские политики ненавидят Россию и СССР и принижают подвиги Красной армии. Такого мнения придерживается глава Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, "оголтелые русофобские историки" специально убеждают население Польши в том, что советские войска якобы специально остановились на подходах к Варшаве и ждали, пока будет подавлено организованное Армией Крайовой восстание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751481" frameborder="0"></iframe> Путин - об ответственности СССР за начало Второй Мировой войны.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU