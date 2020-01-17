Из Кремлевской елки сделают сувениры

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:27:00+03:00

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После Старого нового года в Кремле приступили к демонтажу главной елки страны. Девяностолетнее дерево не станут утилизировать, как других его зеленых собратьев. Кремлевская елка станет сувенирами, из дерева сделают продукцию.

- Сувенирная продукция будет посвящена памятным событиям и 75-летию Победы, - рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Высота Кремлевской елки в этом году была 25 метров, а размах нижних веток - шесть метров.

На празднование юбилея Победы в Москву пригласили ряд мировых лидеров, включая американского президента Дональда Трампа, британского премьера Бориса Джонсона и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Свое участие в прадновании уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Моди.

ИСТОЧНИК KP.RU