2020-01-17T09:27:00+03:00
Общество

Из Кремлевской елки сделают сувениры

Деревянные изделия подготовят к празднованию Дня Победы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Елку доставили в Кремль в середине декабряЕлку доставили в Кремль в середине декабряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После Старого нового года в Кремле приступили к демонтажу главной елки страны. Девяностолетнее дерево не станут утилизировать, как других его зеленых собратьев. Кремлевская елка станет сувенирами, из дерева сделают продукцию.

- Сувенирная продукция будет посвящена памятным событиям и 75-летию Победы, - рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

Высота Кремлевской елки в этом году была 25 метров, а размах нижних веток - шесть метров.

На празднование юбилея Победы в Москву пригласили ряд мировых лидеров, включая американского президента Дональда Трампа, британского премьера Бориса Джонсона и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Свое участие в прадновании уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Индии Моди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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