Пристайко не верит, что Трамп давил на Украину из-за дела Байдена

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:24:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не верит, что контакты между представителями Вашингтона и Киева могли стать причиной начала процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Речь идет о словах предпринимателя Льва Парнаса, который является соратником личного адвоката американского лидера Руди Джулиани. Сайт kp.ru писал, что он ранее признался в оказании давления на украинских чиновников от имени Дональда Трампа.

Якобы руководство Белого дома потребовало от него добиться начала расследования против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, угрожая лишением военной и финансовой помощи.

"Честно говоря, я никогда не разговаривал с этим человеком и не верю ни единому его слову", - сказал Пристайко.

Он напомнил, что Штаты по несколько раз в год пересматривают вопрос предоставления военной помощи Украины, но в итоге выделяют даже больше запланированного. По словам министра, Киев "счастлив" иметь поддержку обеих американских партий, но уже устал отвечать на вопросы о своей роли в процедуре импичмента, передает CNN.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU