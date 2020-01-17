2020-01-17T10:24:50+03:00
Политика

Пристайко не верит, что Трамп давил на Украину из-за дела Байдена

Предприниматель Лев Парнас ранее заявил, что угрожал киевским властям от имени президента США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не верит, что контакты между представителями Вашингтона и Киева могли стать причиной начала процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Речь идет о словах предпринимателя Льва Парнаса, который является соратником личного адвоката американского лидера Руди Джулиани. Сайт kp.ru писал, что он ранее признался в оказании давления на украинских чиновников от имени Дональда Трампа.

Якобы руководство Белого дома потребовало от него добиться начала расследования против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, угрожая лишением военной и финансовой помощи.

"Честно говоря, я никогда не разговаривал с этим человеком и не верю ни единому его слову", - сказал Пристайко.

Он напомнил, что Штаты по несколько раз в год пересматривают вопрос предоставления военной помощи Украины, но в итоге выделяют даже больше запланированного. По словам министра, Киев "счастлив" иметь поддержку обеих американских партий, но уже устал отвечать на вопросы о своей роли в процедуре импичмента, передает CNN.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку
Военный аналитик спрогнозировал реакцию России на размещение ядерного оружия США в космосе
Эксперты назвали самые дорогие города мира
Зеленского попросили разблокировать ВК, Яндекс и другие российские сайты
В Подмосковье задержали банду производителей мефедрона
Истребители РФ трижды за неделю поднимались на перехват нарушителей
Пристайко не верит, что Трамп давил на Украину из-за дела Байдена
Центробанк отозвал лицензию у московского «ПФС-банка»
«Бог Кузя» и последователи выманили у россиян 15 миллионов рублей
Рябков: смена правительства не повлияет на внешнюю политику России
Из Кремлевской елки сделают сувениры
Второй человек умер в результате вспышки пневмонии в Ухане
Политолог обвинил историков в неприязненном отношении Польши к России
В сфере ЖКХ появилась новая проблема-лидер
В России стартовали розничные продажи фотоаппаратов "Зенит"
Российские путешественники рассказали, чего им больше всего не хватает в дороге
Роспотребнадзор не рекомендует детям и старикам купаться в проруби
Медведев выделил 127 млрд рублей на атомный ледокол перед отставкой
Пентагон попросили профинансировать строительство части "стены Трампа"
Население Китая перевалило за 1,4 млрд человек
Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Ленинградская область досрочно строит и реконструирует фельдшерско-акушерские пункты
Американский сенат одобрил новое торговое соглашение США с Мексикой и Канадой
При атаке Ирана на военные базы США в Ираке пострадали 11 американских солдат