Пристайко не верит, что Трамп давил на Украину из-за дела Байдена
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко не верит, что контакты между представителями Вашингтона и Киева могли стать причиной начала процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.
Речь идет о словах предпринимателя Льва Парнаса, который является соратником личного адвоката американского лидера Руди Джулиани. Сайт kp.ru писал, что он ранее признался в оказании давления на украинских чиновников от имени Дональда Трампа.
Якобы руководство Белого дома потребовало от него добиться начала расследования против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, угрожая лишением военной и финансовой помощи.
"Честно говоря, я никогда не разговаривал с этим человеком и не верю ни единому его слову", - сказал Пристайко.
Он напомнил, что Штаты по несколько раз в год пересматривают вопрос предоставления военной помощи Украины, но в итоге выделяют даже больше запланированного. По словам министра, Киев "счастлив" иметь поддержку обеих американских партий, но уже устал отвечать на вопросы о своей роли в процедуре импичмента, передает CNN.
Трампу объявили импичмент.
ИСТОЧНИК KP.RU
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