2020-01-17T10:33:57+03:00
Политика

Истребители РФ трижды за неделю поднимались на перехват нарушителей

Пересечения границ воздушного пространства страны не допущено
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Истребители РФ три раза поднимались на перехват нарушителейИстребители РФ три раза поднимались на перехват нарушителейФото: Игорь НОВИКОВ
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За минувшую неделю российские истребители трижды поднимались в воздух для перехвата иностранных летательных аппаратов. Такие сведения предоставили в министерстве обороны страны.

Ведомство зафиксировало разведывательную деятельность 22 иностранных самолетов вдоль наших границ. Не один из них не нарушил российское воздушное пространство.

Газета "Красная звезда" со ссылкой на Минобороны уточняет, что за неделю в рамках боевой подготовки российские летчики выполнили 14 летных смен на 11 аэродромах.

Иностранные самолеты-разведчики регулярно подлетают к границам нашей страны. Причем за неделю может быть зафиксировано около полусотни подобных случаев. Сайт kp.ru писал, что именно такую статистику показала последняя неделя сентября 2019 года. Было зафиксировано 47 случаев слежения. Российские истребители поднимались 27 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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