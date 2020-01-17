2020-01-17T10:25:19+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали банду производителей мефедрона

Участники группировки использовали средства конспирации и передавали наркотики друг другу через тайники
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ФСБ провели спецоперациюВ ФСБ провели спецоперациюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сотрудники ФСБ накрыли подпольную лабораторию по производству мефедрона. При задержании изъято около 66 килограммов этого типа наркотиков, а также более 600 литров жидких синтетических наркотиков. В лаборатории находилось все необходимое оборудование и химреагенты для производства запрещенных веществ.

Мефедрон дилеры хотели продать через Интернет, используя даркнет-площадку Hydra.

Участники банды не только распределили роли между собой таким образом, чтобы отладить незаконную деятельность, они еще и тщательно продумали вопрос безопасности. Скрываться им удалось благодаря использованию конспирации - они не разглашали место своего проживания и фактически не контактировали в реальности, только через Интернет, при этом используя для общения зашифрованные средства связи.

- Наркотические средства между членами ОПГ передавались исключительно через тайники", - сообщили ТАСС в ФСБ.

Ф ФСБ провели масштабную работу, чтобы установить участников банды и вычислить местонахождение лаборатории. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (производство наркотических средств в особо крупном размере).

Сайт kp.ru пиал о производителях наркотиков из Санкт-Петербурга - банду возглавили бывший воспитатель детсада, уголовник, бизнесмен и мигрант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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