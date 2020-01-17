Военный аналитик спрогнозировал реакцию России на размещение ядерного оружия США в космосе

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:33:28+03:00

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Военный аналитик Вадим Козюлин оценил заявление США о возможности разместить в космосе гиперзвуковое оружие. Многие специалисты сходятся во мнении, что при подобном раскладе Россия не сможет в одиночку противостоять Штатам, но еще долгое время сохранит возможности нанести существенный удар по геопозициям США.

- Штаты уже не в первый раз пытаются это сделать. В 1983 году велись аналогичные разговоры, но тогда все оказалось фейком. Технические условия не позволили реализовать этот план. Теперь же ситуация иная, технологии иные, но даже они еще недостаточны для реализации данного плана, - комментирует ФАН профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

Эксперт отметил, что размещение данного вида вооружения в космосе становится реальным. А в ближайшее время в мире появятся «лазеры, которые будут в состоянии уже сбивать баллистические ракеты», в а перспективе «возможно появление кинетических ударных вооружений.

- Если заявленный сценарий будет реализовываться США, то другие страны не станут сидеть сложа руки. И Россия, и Китай будут искать надежный ответ, и он будет настолько страшен, что США согласятся не вступать в подобного рода соревнования, - заключил Козюлин.

ИСТОЧНИК KP.RU