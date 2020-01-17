Власти Москвы утвердили 46 мест для крещенских купаний

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:04:21+03:00

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Администрация Москвы оборудовала и подготовила к крещенским купаниям 46 мест, с перечнем которых москвичи могут ознакомиться на официальном портале московского мэра, сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу.

- На Крещение в столице будут доступны 46 оборудованных площадок для традиционных купаний. Это как искусственные купели (небольшие деревянные бассейны), расположенные у храмов, часовен, в парках, так и особые места на водоёмах, - сказано в сообщении пресс-службы мэра.

Уточняется, что места для крещенских купаний оборудуют безопасными спусками к воде. Подходы к купелям оснастят противоскользящим покрытием. Кроме того, около мест купаний поставят павильоны с питанием и горячим чаем, раздевалки, туалеты и временные парковки. Возле площадок будут дежурить полиция, спасатели и врачи.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что купели для крещенских купаний организуют в 10 столичных округах.

ИСТОЧНИК KP.RU