Число задержанных протестующих в Гонконге превысило 7 тыс. человек
Протестные акции в Гонконге начались летом 2019 года и за последние восемь месяцев сотрудники правоохранительных органов задержали в общей сложности свыше семи тысяч участников незаконных мероприятий.
Согласно данным комиссара городской полиции Криса Тана, речь идет о 7019 нарушителях. Почти половина из них (40%) - студенты.
На настоящий момент 1,1 тысячи задержанных уже привлечены к ответственности по решению судов. Из них 547 человек признаны виновными по статье о массовых беспорядках, передает газета South China Morning Post.
В Гонконге появилась первая жертва протестов.
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ИСТОЧНИК KP.RU