Число задержанных протестующих в Гонконге превысило 7 тыс. человек

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:06:15+03:00

Почти половина из них - студенты

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Протестные акции в Гонконге начались летом 2019 года и за последние восемь месяцев сотрудники правоохранительных органов задержали в общей сложности свыше семи тысяч участников незаконных мероприятий.

Согласно данным комиссара городской полиции Криса Тана, речь идет о 7019 нарушителях. Почти половина из них (40%) - студенты.

На настоящий момент 1,1 тысячи задержанных уже привлечены к ответственности по решению судов. Из них 547 человек признаны виновными по статье о массовых беспорядках, передает газета South China Morning Post.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/735256" frameborder="0"></iframe> В Гонконге появилась первая жертва протестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU