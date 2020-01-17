2020-01-17T11:06:15+03:00
Происшествия

Число задержанных протестующих в Гонконге превысило 7 тыс. человек

Почти половина из них - студенты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Протестные акции в Гонконге начались летом 2019 года и за последние восемь месяцев сотрудники правоохранительных органов задержали в общей сложности свыше семи тысяч участников незаконных мероприятий.

Согласно данным комиссара городской полиции Криса Тана, речь идет о 7019 нарушителях. Почти половина из них (40%) - студенты.

На настоящий момент 1,1 тысячи задержанных уже привлечены к ответственности по решению судов. Из них 547 человек признаны виновными по статье о массовых беспорядках, передает газета South China Morning Post.

В Гонконге появилась первая жертва протестов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Успели!": Сотрудники Госавтоинспекции доставили роженицу в роддом с мигалками
Россия четвертый месяц подряд увеличивает вложения в американские ценные бумаги
Илон Маск назвал сверхтяжелую ракету NASA трагедией
Mail.ru входит в тройку самых доходных европейских компаний, занятых созданием мобильных приложений
Число задержанных протестующих в Гонконге превысило 7 тыс. человек
Власти Москвы утвердили 46 мест для крещенских купаний
В ВОЗ призвали страны подготовиться к широкому распространению нового короновируса из Китая
Роскачество рекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
В аэропорту "Шереметьево" снова заработали курилки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку
Военный аналитик спрогнозировал реакцию России на размещение ядерного оружия США в космосе
Эксперты назвали самые дорогие города мира
Зеленского попросили разблокировать ВК, Яндекс и другие российские сайты