2020-01-17T11:20:54+03:00
Наука

Илон Маск назвал сверхтяжелую ракету NASA трагедией

Главная проблема в том, что она не многоразовая
Ася КУЗНЕЦОВА
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NASA перенесли первый запуск SLS на 2020-2021 годы из-за технических проблемNASA перенесли первый запуск SLS на 2020-2021 годы из-за технических проблемФото: REUTERS
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Создатель Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в своём Twitter, что сверхтяжёлая ракета SLS, создаваемая NASA, - стопроцентная трагедия.

По его мнению, основным минусом ракеты стало то, что она не многоразовая, то есть летательный аппарат, чья стоимость составляет миллиард долларов, уничтожается при одном запуске.

Напомним, что из-за технических проблем NASA перенесли первый запуск SLS на 2020-2021 годы. Ракету используют для запуска корабля Orion, который должен будет облететь Луну, после чего астронавты высадятся на поверхность спутника.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в рамках программы Artemis NASA готовит испытательный полет тяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с новым кораблем Orion вокруг Луны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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