Илон Маск назвал сверхтяжелую ракету NASA трагедией
Создатель Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в своём Twitter, что сверхтяжёлая ракета SLS, создаваемая NASA, - стопроцентная трагедия.
По его мнению, основным минусом ракеты стало то, что она не многоразовая, то есть летательный аппарат, чья стоимость составляет миллиард долларов, уничтожается при одном запуске.
Напомним, что из-за технических проблем NASA перенесли первый запуск SLS на 2020-2021 годы. Ракету используют для запуска корабля Orion, который должен будет облететь Луну, после чего астронавты высадятся на поверхность спутника.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в рамках программы Artemis NASA готовит испытательный полет тяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с новым кораблем Orion вокруг Луны.
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ИСТОЧНИК KP.RU