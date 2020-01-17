Илон Маск назвал сверхтяжелую ракету NASA трагедией

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:20:54+03:00

NASA перенесли первый запуск SLS на 2020-2021 годы из-за технических проблем Фото: REUTERS

Главная проблема в том, что она не многоразовая

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Создатель Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в своём Twitter, что сверхтяжёлая ракета SLS, создаваемая NASA, - стопроцентная трагедия.

По его мнению, основным минусом ракеты стало то, что она не многоразовая, то есть летательный аппарат, чья стоимость составляет миллиард долларов, уничтожается при одном запуске.

Напомним, что из-за технических проблем NASA перенесли первый запуск SLS на 2020-2021 годы. Ракету используют для запуска корабля Orion, который должен будет облететь Луну, после чего астронавты высадятся на поверхность спутника.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в рамках программы Artemis NASA готовит испытательный полет тяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с новым кораблем Orion вокруг Луны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/733721" frameborder="0"></iframe> Илон Маск: Супергерой нашего времени.Илон Маск умеет удивлять! Все его идеи кажутся безумными. Но его главная цель - спасти человечество

ИСТОЧНИК KP.RU