Россия четвертый месяц подряд увеличивает вложения в американские ценные бумаги

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:31:03+03:00

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Россия увеличила вложения в американские ценные бумаги до 11,5 миллиардов долларов. Об этом сказано в отчете, опубликованным Минфином США. Это уже четвертое повышение за последние четыре месяца – начиная с октября, сумма российских вложений увеличивается. Так, перед новым годом на долю долгосрочных облигаций приходилось 2,57 миллиарда долларов, а краткосрочных - 8,127 миллиарда долларов.

Согласно отчету в первом месяце 2020 года, на долю долгосрочных облигаций приходится уже 2,979 миллиарда долларов, а на краткосрочные - 8,512 миллиардов.

В 2018 году происходила обратная тенденция - Россия сокращала объем своих средств, вложенных в облигации США.

Тем временем Япония остается крупнейшим держателем американских государственных бумаг, японцы вложили 1,16 трлн долларов в ценные бумаги США.

ИСТОЧНИК KP.RU