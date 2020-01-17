2020-01-17T11:31:03+03:00
Общество

Россия четвертый месяц подряд увеличивает вложения в американские ценные бумаги

Сумма вложений достигла 11,5 миллиардов долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Растет объем российских вложений в американские ценные бумагиРастет объем российских вложений в американские ценные бумагиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Россия увеличила вложения в американские ценные бумаги до 11,5 миллиардов долларов. Об этом сказано в отчете, опубликованным Минфином США. Это уже четвертое повышение за последние четыре месяца – начиная с октября, сумма российских вложений увеличивается. Так, перед новым годом на долю долгосрочных облигаций приходилось 2,57 миллиарда долларов, а краткосрочных - 8,127 миллиарда долларов.

Согласно отчету в первом месяце 2020 года, на долю долгосрочных облигаций приходится уже 2,979 миллиарда долларов, а на краткосрочные - 8,512 миллиардов.

В 2018 году происходила обратная тенденция - Россия сокращала объем своих средств, вложенных в облигации США.

Тем временем Япония остается крупнейшим держателем американских государственных бумаг, японцы вложили 1,16 трлн долларов в ценные бумаги США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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