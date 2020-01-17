В 2019 году на Северном Кавказе нейтрализовали 29 террористических ячеек

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:47:50+03:00

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За прошлый год сотрудниками Росгвардии при взаимодействии с ФСБ ликвидировано 29 террористических ячеек. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительной организации. Итоги 2019 года в объединенном пункте управления Объединенной группировки войск подвели 17 января. У участников незаконных формирований изъято оружие и самодельные взрывные устройства.

Инфрастуктура террористических группировок насчитывала 190 объектов.

- Из незаконного оборота изъято более 500 единиц оружия, 736 единиц охотничьего оружия, более 77 тысяч боеприпасов различного калибра, -сообщили в Росгвардии.

Ранее в ходе спецоперации ФСБ задержаны участники банды, занимавшиеся производством мефедрона. Между членами незаконной организации существовала иерархия, кроме того, они соблюдали "меры предосторожности" - общались через зашифрованные каналы связи и передавали наркотики только через тайники. Сбывать мефедрон планировали через Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU