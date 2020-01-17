Первая смерть от снюса зафиксирована в России

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:57:26+03:00

Продажа снюса наказывается административным штрафом, но на рынке можно найти его аналоги, содержание никотина в которых в несколько раз превышает тот же показатель в табачных изделиях Фото: Мария ЛЕНЦ

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В России зафиксировали первый случай смерти из-за употребления некурительных никотиносодержащих смесей. Об этом сообщил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Он также отметил, что в последнее время резко увеличилось потребление никотиносодержащих конфет, жвачек и другой аналогичной продукции.

- Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путём запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово, - заявил журналистам Евгений Брюн.

Напомним, что снюс запрещён в России с 2016 года. Его распространение наказывается административным штрафом, но в продаже можно найти его аналоги, содержание никотина в которых в несколько раз превышает тот же показатель в табачных изделиях.

Госдума предлагала ввести за продажу снюса и насвая уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU