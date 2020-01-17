2020-01-17T12:28:57+03:00
Политика

Владимир Соловьёв сорвался на Григория Амнуэля из-за советско-польской войны

Амнуэль посчитал, что Польша не обязана извиняться за убийство советских военнопленных [видео]
Ольга МАТЫС
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Ведущий "России 1" уже в который раз схлестнулся с польским экспертомВедущий "России 1" уже в который раз схлестнулся с польским экспертомФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Российский журналист Владимир Соловьев во время своей программы на канале "Россия 1" в прямом эфире сорвался на Григория Амнуэля - режиссера, общественного деятеля и журналиста, который довольно жестко высказался по поводу советско-польской войны 1919-1921 годов, а также событий Второй мировой войны.

Григорий Амнуэль заявил, что Польше не следует извиняться за советских военнопленных, убитых во времена советско-польской войны, а также за убийства советских дипломатов в 30-е годы ХХ века.

- Россия извинилась за Катынь, а вы извинились за красноармейцев? Хочу напомнить, как себя вела Польша по отношению к Советскому Союзу в течение тридцатых годов. Сколько было ликвидировано дипломатов на территории Польши, - в ответ на это перешел на крик Владимир Соловьев. Амнуэль же сказал, что дипломатов в Польше убивали те, чьи "семьи убивались в СССР" несколькими годами ранее. Соловьев же обвинил Польшу в пособничестве Гитлеру и подталкиванию Германии к войне с Советским Союзом.

Ранее kp.ru рассказывал о другом конфликте российского журналиста с польским экспертом.

Вечер с Владимиром Соловьевым от 16.01.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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