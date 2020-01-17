2020-01-17T12:54:21+03:00
Политика

США расследуют причастность экс-главы ФБР к утечке секретных данных

Основанием для проверки стали две статьи в американских газетах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джеймс КомиДжеймс КомиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство юстиции США проводит расследование в отношении бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми с целью установления его возможной причастности к незаконной передаче журналистам информации о секретном документе.

Проверка была организована после появления двух статей в американских газетах The New York Times и The Washington Post в 2017 году. В материалах упоминался документ, якобы принадлежавший российским спецслужбам. Нидерландские хакеры смогли заполучить его и передать в распоряжение ФБР. Бюро материалы засекретило.

Источники газеты NYT уверяют, что документ включает анализ электронной переписки между представителем фонда "Открытое общество" Леонардо Бенардо и членом нижней палаты Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц. Они якобы обсуждали невозможность начала судебного процесса над Хиллари Клинтон, пока генпрокурором является Лоретта Линч.

Коми тогда заявил, что оснований для обвинений нет. Журналисты считают, что он опасался публикации секретного документа с целью дискредитации Минюста США.

Сайт kp.ru писал, что ведомство не выявило доказательств политической ангажированности сотрудников ФБР при расследовании дела о нарушении Клинтон правил служебной переписки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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