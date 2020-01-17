2020-01-17T13:03:24+03:00
Общество

Россияне стали чаще пересекать границу Финляндии

За минувший год поток увеличился до 9,5 млн пересечений в обе стороны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Финляндии рассказали об увеличении потока граждан, пересекающих границу с РоссиейВ Финляндии рассказали об увеличении потока граждан, пересекающих границу с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 2019 года граждане стали на 5,5% чаще пересекать финско-российскую границу. За последние 12 месяцев было зафиксировано в общей сложности 9,5 миллиона посещений.

Причем россияне стали посещать европейскую страну чаще, а вот финны едут к нам все реже. Об этом свидетельствуют данные Пограничной службы Финляндии.

"Доля российских граждан в общем объеме продолжала расти - с 71% до 73% по сравнению с 2018 годом. Доля финнов продолжала снижаться с 24% до 22%", - цитирует РИА Новости пограничников.

Наибольший рост показали железнодорожный пункт пропуска Вайниккала (17%) и КПП Нуйямаа - Брусничное (11,4%). А вот на северной точке Салла проверок стало меньше на 4,9%, в Ниирала около города Йоенсуу - на 2,4%.

В аэропорту Хельсинки-Вантаа поток увеличился на 10,6% за 11 месяцев и достиг 6,173 млн случаев. В других аэропортах проведено 328 тысяч проверок. Во въезде отказано 1520 пассажирам.

Сайт kp.ru писал, что с 1 сентября 2020 года при подаче документов на получение шенгенской визы в Финляндии россияне должны предоставить полный пакет документов. Придется принести справку о доходах, билеты на проезд, а также подтверждение брони в отеле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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