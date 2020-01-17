Лавров остроумно ответил на вопрос американской журналистки про импичмент Трампа

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:00:17+03:00

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Во время пресс-конференции по итогам 2019 года американская журналистка спросила у исполняющего обязанности министра иностранных дел России Сергея Лаврова об процедуре импичмента Дональда Трампа. Американские сенаторы 16 января присягнули перед судом перед участием в процессе. Они будут голосовать за или против отставки президента США. Сам Трамп уверен, что слушания в Сенате, которые должны начаться 21 января, завершатся очень быстро. Он обвинял демократов из Палаты Представителей Конгресса США в «охоте на ведьм».

Процедуру импичмента инициировали после июньского разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По версии противников президента, представителей демократической партии, американский лидер оказывал давление на президента Украины.

17 января американская журналистка спросила Сергея Лаврова, по его мнению, ослабит ли ситуация с импичментом американскую поддержку Украины и может ли усилить позиции России.

- Не знаю, импичмент у вас, вы американка, вам видней,- приводит слова Лаврова РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU