2020-01-17T13:31:28+03:00
Спорт

ОКР направил заявление о вступлении в спор между ВАДА и РУСАДА в Спортивный арбитражный суд

Олимпийский комитет России выступает в качестве третьей стороны
Ася КУЗНЕЦОВА
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9 декабря 2019 года Исполнительный комитет ВАДА признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу9 декабря 2019 года Исполнительный комитет ВАДА признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексуФото: Олег ЗОЛОТО
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Пресс-служба Олимпийского комитета России сообщила о том, что комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) заявление, в котором говорится о его вступлении в качестве третьей стороны в спор между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.

Напомним, что 9 декабря 2019 года Исполнительный комитет ВАДА признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. ВАДА отстранило Россию на четыре года от участия и проведения международных спортивных соревнований, также агентство отстранило от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде 145 спортсменов с подозрительными пробами. Участие "чистых" спортсменов из России возможно только без российского флага и гимна.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА заявил о своём несогласии с санкциями ВАДА. Решение утвердили 24 декабря, что означает разбирательство в Спортивном арбитражном суде.

ВАДА лишило Россию права участвовать в крупных международных турнирах на четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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