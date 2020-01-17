Глухой американец хочет засудить Pornhub за отсутствие субтитров

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:49:10+03:00

Как владелец премиум-аккаунта он хотел бы понимать, о чем сюжет

Изменить размер текста: A A

На владельцев Pornhub подали в суд. Иск составил не блюститель нравственности, а преданный поклонник видео для взрослых, американец по имени Ярослав Сурис. Мужчина является владельцем премиум-аккаунта на сайте, но после просмотра роликов порой чувствует себя разочарованным.

Все дело в отсутствии субтитров. У Суриса есть проблемы со слухом, и поэтому понять диалоги актеров проблематично без соответствующей текстовой трансляции. Смотреть и не понимать, что происходит на экране, американцу настолько надоело, что он нашел окошко в распорядке дня между просмотрами видео 18+, и подал в суд.

Требований у Суриса два – добавить субтитры и выплатить ему компенсацию. Причем сумму ущерба не зазывают. Вице-президент Pornhub Кори Прайс прокомментировал изданию TMZ иск. Он пояснил – на сайте уже есть блок видео с субтитрами для слабослышащих.

Ранее на сайте для взрослых подвели итоги года и назвали самых популярных у россиян порноактрис и тематики фильмов 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU