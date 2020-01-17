Самолёт, севший на недостроенную полосу в Домодедово, перелетел на соседнюю полосу

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:20:53+03:00

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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро", который накануне сел на недостроенную взлётно-посадочную полосу в аэропорту "Домодедово", перелетел на соседнюю полосу. Рейс из Домодедово в Домодедово продлился 16 минут - с 13:51 до 14:07.

- Самолет "ИрАэро" перелетел на соседнюю полосу. Приземлился благополучно. 13.51 взлетел, в 14.07 сел. Готовится в рейс, - передаёт РИА Новости слова представителей пресс-службы Росавиации.

Сайт kp.ru писал об инциденте, произошедшем с самолётом из Саббеты - вахтового посёлка в Ямало-Ненецком автономной округе. Напомним, что 16 января суперджет совершил экстренную посадку на недостроенную полосу около "Домодедово". Тогда никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

Росавиация назвала случившееся серьёзным инцидентом, а Ространснадзор объявил о внеплановой проверке "ИрАэро" и диспетчерских служб. Также к проверке приступила Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

ИСТОЧНИК KP.RU